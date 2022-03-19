كرموس: أخبرنا السفير الأمريكي أن توافقنا مع مجلس النواب هدفه الوصول للانتخابات

قال رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة عادل كرموس، إنه التقى اليوم رفقة رؤساء لجان أخرى بمجلس الدولة بالسفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند لبحث آخر التطورات، وأن الغرض من اللقاء هو دعم الأساس الدستوري لأي انتخابات تجرى مستقبلا، وذلك بسبب فشل الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر الماضي نتيجة انعدام الأساس الدستوري.

كرموس، أضاف في تصريحات صحفية: “شددنا على دعم التوافق الليبي الليبي الذي أقره مجلس النواب بخارطة الطريق، و أكدنا لنورلاند، أن التوافق الأخير بين مجلسي النواب والدولة كان نتاجه التعديل الدستوري الثاني عشر الذي يرسم الطريق الواضحة والمحددة المواعيد، و أكدنا له أيضا أن هذا التوافق هدفه الوصول إلى انتخابات شفافة ونزيهة تشرف عليها حكومة تبسط سيطرتها على كامل البلاد”.