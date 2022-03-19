عبد الجليل لـ 218: المجتمع الدولي يتعاون إيجابيا للتوصل إلى اتفاق شامل

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية عثمان عبد الجليل، في تصريح خاص لـ”218″، إن هناك تعاونًا ايجابيًا من قبل المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة؛ من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يحدد ملامح المرحلة القادمة.

وأضاف عبد الجليل أن هناك توافقًا على دعم مسار الدستور والتعجيل بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، مشيرًا إلى أن التسليم والاستلام إجراء صوري فقط لا غير.

جديرٌ بالذكر أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا قد أصدر قرارًا، الجمعة، يقضي بتكليف عبد الجليل ناطقًا رسميًا باسم الحكومة، إضافة إلى مهامه كوزير صحة في الحكومة الليبية.

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