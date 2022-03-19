توقف تصدير النفط بميناء السدرة ورأس لانوف

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون إيقاف التصدير من مينائي السدرة ورأس لانوف بسبب تردي الأحوال الجوية.

وقال عون في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إنه بسبب التقلبات الجوية واضطراب البحر وارتفاع الأمواج تم وقف التصدير، لافتاً أنه ظرف عارض.

وأوضح أن جميع الموانئ الأخرى مفتوحة. وسيتم استئناف التصدير بميناء السدرة ورأس لانوف فور تحسن الطقس.

يذكر أن تم تعليق الرحلات والملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي صباح اليوم السبت بسبب العاصفة الرميلة. وفقاً لمدير مكتب الإعلام بالمطار فوزي بن شعبان، وسيتم فتح المجال الجوي بعد تحسن الأحوال الجوية.

وفي سياق المتصل أعلنت شركة أكاكوس النفطية أن طائرتها التي نفذت رحلة من مطار حقل الشرارة النفطي. وأثناء عودتها لمطار معيتيقة، غيرت وجهتها وهبطت اضطرارياً في مطار جربة – جرجيس. إلى حين تحسن الأحوال الجوية والإذن بفتح المجال الجوي.