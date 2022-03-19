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وليامز: مرشحون للرئاسة يطالبون بالعودة إلى مسار الانتخابات

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز مجموعة من المرشحين للرئاسة الليبية في اجتماع عبر الإنترنت أمس الجمعة.

وقالت وليامز في تغريدة عبر “تويتر” إنها أطلعتهم بالتفصيل على مبادرة اللجنة المشتركة التي تيسرها الأمم المتحدة بين مجلس النواب ومجلس الدولة للاتفاق على أساس دستوري لعقد انتخابات.

وبحسب وليامز أكد المشاركون على أهمية تكثيف الجهود لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها، ودعوا إلى مزيد من التفاعل مع الفئات المعنية بما في ذلك المرشحين، وطرحوا مبادرة في حال عدم نجاح المباحثات بين المجلسين.

يذكر أن ستيفاني طالبت مجلسي النواب والدولة بتشكيل لجنة مشتركة تضم 6 مرشحين عن كل مجلس، لبدء مشاورات حول القاعدة الدستورية للانتخابات.

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قناة ليبيا الحدث

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