الدبيبة: يجب تفعيل دور المرأة ومشاركتها في الانتخابات

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة ، ظهر اليوم في الملتقي النسائي لدعم الانتخابات ، تحت شعار “معًا من أجل الانتخابات” وذلك بقاعة الخيمة التابعة لديوان رئاسة الوزراء ، والذي ينظمه مكتب وزير شؤون المرأة ، وبمشاركة وزيرات كل من الشؤون الاجتماعية ، العدل ، الدولة لشؤون المرأة ، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة السابقة أسماء الاسطى ، وبحضور عدد من الشخصيات الإدارية والقيادية بمؤسسات الدولة المختلفة من وزارات وهيئات .

وأكد رئيس الحكومة في كلمته على ضرورة تفعيل دور المرأة في ملف الانتخابات والمشاركة الحقيقية فيه ، كما أكد إن دور المرأة الليبية أصبح متميزًا في كافة المجالات بما فيها الملف السياسي.

وفي كلمات رئيسية لوزراء العدل والشؤون الاجتماعية والدولة لشؤون المرأة أكدوا خلالها على ضرورة دعم دور المرأة في كافة المجالات والمستويات ، وضرورة القيام بدورها السياسي ، وخاصة دعم ملف الانتخابات.

وفي مداخلات عديدة ومختلفة أكدت كافة المشاركات على ضرورة تفعيل دور المرأة في العملية السياسية الليبية ودعم إجراء الانتخابات واحترام رغبة مايقارب 3 مليون ليبي من اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية .