بالصور.. عاصفة ترابية تضرب العاصمة طرابلس وانعدام الرؤية في الشوارع

تشهد العاصمة الليبية، طرابلس، حالة من الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية، حيث انعدمت الرؤية في أغلب الطرق، بسبب عواصف ترابية تضرب الشوارع والطرق، فضلًا عن توقف الملاحة في مطار معيتيقة الدولي.

وانعدمت الرؤية في أغلب الشوارع، فيما نصحت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بتجنب الخروج أثناء العاصفة الرملية، وإغلاق أي مصدر يدخل الهواء للمنزل، وتغطية الفم والأنف إذا دعت الضرورة للخروج.

وشملت النصائح أيضًا توخي الحذر الشديد عند قيادة المركبة، وفي حال وجود أعراض لمرضى الربو مثل ضيق التنفس أو الصفير أو ألم بالصدر، يجب أخذ بخاخ الربو الإسعافي، والتوجه إلى الطوارئ حال عدم تحسن الحالة.

– الأرصاد: أجواء متقلبة على أغلب المناطق

– مع تقلبات الطقس.. نصائح من «الصحة» لتجنب حدوث أي مضاعفات

– سوء الأحوال الجوية يؤجل إقلاع الطائرات بمطار معيتيقة والمعتمرون في الانتظار

في سياق متصل أجلت الطائرات بمطار معيتيقة الدولي، إقلاعها بسبب سوء الأحوال الجوية، ووجود عواصف ترابية تضرب أغلب مدن ليبيا.

وأفاد ركاب كانوا متوجهين إلى السعودية بغرض العمرة، «بوابة الوسط»، أنهم موجودون بالمطار منذ الصباح، وما زالوا ينتظرون تحسن الطقس ليتمكنوا من السفر.

عاصفة ترابية تضرب العاصمة طرابلس, (الإنترنت)

عاصفة ترابية تضرب العاصمة طرابلس, (الإنترنت)

عاصفة ترابية تضرب العاصمة طرابلس, (الإنترنت)