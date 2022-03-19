الاتحاد الأوروبي يدعو إلى النظر في التغير المناخي بليبيا

العنوان-طرابلس

دعت، بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، اليوم السبت، السلطات الليبية إلى النظر في التغير المناخي والتخطيط للتخفيف من آثاره الشديدة على البلاد.

وقالت البعثة، في تدوينة على فيسبوك، إن “العاصمة طرابلس استيقظت اليوم على عاصفة ترابية تذكرنا بالتغير المناخي وعواقبه التي ستغير الحياة كما نعرفها.”

وأضافت، أن “التغير المناخي سيتسبب في موجات جفاف شديدة، وندرة في المياه، وحرائق شديدة، وارتفاع منسوب مياه البحر، والفيضانات، والعواصف الكارثية، وتراجع التنوع البيولوجي، والتحديات في زراعة الغذاء، وأكثر من ذلك بكثير”.

وذكرت، أن “ليبيا تعتبر من أكثر دول العالم تضررا من كارثة المناخ وارتفاع درجات الحرارة”.

الاجواء اليوم في طرابلس

في طاعة الله 🙏🏻 pic.twitter.com/bza4Mg28iy — MARWA (@alwerfalimq) March 19, 2022

وتحولت سماء العاصمة طرابلس إلى اللون الأحمر بسبب العاصفة الترابية، حيث تناقل رواد منصات التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع فيديو للعاصمة وقد تغطت بغبار العاصفة الترابية.

وأكدت الأرصاد الجوية اليوم بقاء الأجواء متقلبة على أغلب المناطق مصحوبة برياح نشطة.

وذكرت أن الرياح تكون قوية أحيانا على مناطق الشمال وقد تصل سرعتها إلى 60 كلم في الساعة، خاصة على المناطق الساحلية، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية.