حليمة البوسيفي: “حكومة الوحدة” تصبو للتغيير السلمي للسلطة منذ قيامها

استعرضت وزيرة العدل بحكومة الوحدة المؤقتة حليمة البوسيفي، التشريعات الوطنية الهامة لدعم المرأة في الحياة السياسية والمدنية، وذلك خلال كلمتها في الملتقى النسائي لدعم الانتخابات.

وقالت البوسيفي: “نحن اليوم نستعد للانتقال السلمي للسلطة وهو ما تصبو إليه حكومة الوحدة الوطنية منذ قيامها فيجب أن تستعد النساء جميعا للمشاركة في الانتخابات المرتقبة”.

وأضافت الوزيرة: “من هذا المنبر أقول لكن المرأة بإمكانها ذلك فحظوظها كبيرة، فأوائل القاضيات في الوطن العربي كن من النساء الليبيات”، وأشارت إلى أن القانون أنصف المرأة في الترشح على المستويين العام والخاص.

وتابعت: “مشاركة المرأة الليبية تمثل أهم التحديات في تاريخ ليبيا منذ الاستقلال عام 1951 حيث حصلت على حق الانتخاب سنة 1963 إلا أنها لم تصدر المرأة كثيرا في الحياة السياسية لانتشار الأمية في ذلك الوقت إلا بعد سنة 1969 حيث صدرت حزمة من التشريعات لضمان حقوق النساء في الحياة العامة عموما والقوانين كلها أجمعت أن المواطنين الليبيين متساوون أمام القانون ذكورا وإناثا”.