تقريران منتظران لرئيس التحقيق في هجوم مانشستر

اتهم محامون يمثلون عائلات الضحايا المكتب الخامس بالمخابرات العسكرية البريطانية بتفويت الفرصة لوقف منفذ هجوم مانشستر أرينا سلمان العبيدي، خاصةً أن المكتب تلقى معلومات استخباراتية تفيد بهجوم محتمل إلا أنه لم يعرها اهتمامًا كبيرًا.

وأضافت قناة itv البريطانية أن العبيدي كان معروفًا لدى الأجهزة الأمنية، لكن وزارة الداخلية ظلت متمسكة بعدم إعادة فتح تحقيق معه، في حين تقول الأجهزة الأمنية إنها مصممة على بذل كل ما في وسعها لحماية الجمهور مما وصفته بالفظائع المستقبلية.

ومن المتوقع أن يصدر رئيس التحقيق جون سوندرز تقريرين أحدهما في الصيف القادم ويتعلق بمدى الاستجابة لحالات الطوارئ وما إذا كان يمكن لبعض الضحايا البقاء على قيد الحياة مع رعاية طبية أفضل.

بينما يبحث التقرير الثاني المقرر صدوره في الخريف ملف الشكوك حول مسألة تطرف سلمان العبيدي وما إذا كان بإمكان الأجهزة الأمنية فعل المزيد لمنعه من تنفيذ الهجوم.

جدير بالذكر أن هجوم مانشستر الذي وقع في العام 2017 أسفر عن مقتل 22 شخصًا، فضلاً عن إصابة آخرين ، كما أن عمليات التحقيق التي أعقبت الهجوم قادت إلى فحص آلاف الوثائق والاستماع لعشرات الشهود.

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