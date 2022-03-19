ويليامز تستعرض مبادرتها مع عدد من المرشحين للرئاسة

أجرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، حوارًا، عبر تقنية الفيديو، مع مجموعة من المرشحين للرئاسة الليبيين، أطلعتهم خلاله بالتفصيل على مبادرة اللجنة المشتركة التي تيسرها الأمم المتحدة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة؛ للاتفاق على أساس دستوري لإجراء الانتخابات.

وأضاف ويليامز، في تغريدة لها، أن المشاركين أكدوا على أهمية تكثيف الجهود لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها، ودعوا إلى مزيد من التفاعل مع الفئات المعنية بما في ذلك المرشحين، وطرحوا مبادرة في حال عدم نجاح المباحثات بين المجلسين.

وتقود ويليامز، حاليًا، مبادرة تتضمن تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسَي النواب والدولة؛ من أجل التوصل إلى قاعدة دستورية تفضي إلى إجراء الانتخابات.

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