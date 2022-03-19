تفاصيل الخطة الأمنية “ب”

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي عن انطلاق الخطة الأمنية “ب” خلال الجمع السنوي الدوري. لعام 2022 بساحة التدريب الخاصة بالإدارة العامة للدعم المركزي في مدينة بنغازي.

وقال هويدي خلال الجمع، إن ستتم متابعة الخطة الأمنية (أ)، والتي أطلقتها الإدارة العامة للبحث الجنائي. وشملت حملة الأمن الظاهر وغير الظاهر لتأمين مدينة بنغازي وتنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة عن المحامي العام ومختلف النيابات الجزئية بالمدينة. إضافة إلى تكثيف البحث والتحري في كافة القضايا الجنائية المقيدة ضد مجهول، وقد جرى تقييم منجزات الخطة.

وأوضح أنه تم الإعلان رسميا عن انطلاق الخطة الأمنية “ب” والتي تأتي ضمن الخطة الأمنية العامة للبحث الجنائي للعام الحالي 2022. والتي تستهدف الطرق الساحلية والصحراوية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط تجار الخمور والمخدرات ومن يقومون بجلبها. والتفتيش على الأفراد من حيث القوة العمومية الفعلية “القوة الفعلية للأليات، والقوة الفعلية للأسلحة. والتفتيش على غرفة المراقبة والنقلية، وورشة الصيانة، إضافة لتحديد الاحتياجات.

وأضاف هويدي، أنه سيتم عقد الاجتماع السنوي لمدراء الإدارات والمكاتب والأقسام، والتفتيش على المباني والمهام. والتفتيش على فروع الإدارة كافة في المدن.

وتقدم هويدي، الشكر لكل الضباط وضباط صف والأعضاء والموظفين ممن قاموا بأعمال مميزة، وتحديد الأفراد المتقاعسين واتخاذ الإجراءات حيالهم.

وخاطب منتسبي الإدارة كافة وأوعز إليهم بالتعليمات الجديدة الصادرة عنه، مطالبًا الجميع ببذل المزيد من الجهود في العمل. للحفاظ على أمن المدن كافة إضافة لحثهم على الضبط والربط وتنفيذ التعليمات الجديدة. وكل ما يخصص الخطط الامنية الجديدة التي اعدتها الادارة العامة للبحث الجنائي.