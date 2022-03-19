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المقريف يعلن انطلاق الفصل الدراسي الثاني في كامل أنحاء ليبيا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعلن وزير التعليم بالحكومة منتهية الولاية موسى المقريف انطلاق الفصل الدراسي الثاني يوم 20 مارس الجاري، في كامل أنحاء ليبيا، بواقع 5 أيام أسبوعيًا.
المقريف، بعد عودته لممارسة عمله، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “نحن على استعداد لتلقي أي ملاحظات بشأن الخطة الدراسية، وسنتجنب الإخفاقات التي تم رصدها خلال الفصل الدراسي الماضي”.
وتابع: “أحيي المعلمين الذين ينفذون مهامهم، وكذلك مراقبي التعليم ومديري المدارس، وأشيد بالقطاع الخاص الذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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