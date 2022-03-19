المقريف يعلن انطلاق الفصل الدراسي الثاني في كامل أنحاء ليبيا

أعلن وزير التعليم بالحكومة منتهية الولاية موسى المقريف انطلاق الفصل الدراسي الثاني يوم 20 مارس الجاري، في كامل أنحاء ليبيا، بواقع 5 أيام أسبوعيًا.
المقريف، بعد عودته لممارسة عمله، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “نحن على استعداد لتلقي أي ملاحظات بشأن الخطة الدراسية، وسنتجنب الإخفاقات التي تم رصدها خلال الفصل الدراسي الماضي”.
وتابع: “أحيي المعلمين الذين ينفذون مهامهم، وكذلك مراقبي التعليم ومديري المدارس، وأشيد بالقطاع الخاص الذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية”.
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