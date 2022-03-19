مصباح أوحيدة: يجب تعيين مبعوث أممي لمعرفة إلى أين ستذهب ليبيا

دعا عضو مجلس النواب مصباح أوحيدة إلى تعيين رئيس جديد للبعثة الأممية لدى ليبيا.

وقال أوحيدة في تغريدة عبر “تويتر”: “لمنع استمرار الأزمة الليبية يجب عدم شغور منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمعرفة إلى أين ستذهب البلاد في ظل الخلافات الدولية التى تنعكس سلباً على المسار السياسي الليبي”.

ولا تزال رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شاغرة منذ استقالة المبعوث الخاص السابق السلوفاكي يان كوبيش في 17 نوفمبر ومغادرة منصبه يوم 10 ديسمبر 2021.

وفي 27 يناير الماضي، عرقل الخلاف بين الولايات المتحدة وروسيا داخل مجلس الأمن الدولي، إصدار قرار يهدف إلى تمديد تفويض مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعدما طرحت المملكة المتحدة مشروعا جديدا لتمديد مهمة البعثة حتى 15 سبتمبر المقبل.

وفي نهاية يناير الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي، على تمديد تفويض البعثة الأممية إلى 30 أبريل المقبل، بعدما طرحت المملكة المتحدة مشروع قرار حمل الرقم 2619 لعام 2022، ويحتوي على بند جديد يشير إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يجب أن يقودها مبعوث خاص، مع الاعتراف بمسؤولية الأمين العام في تعيين المبعوث الخاص، وفق ما أفاد الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.