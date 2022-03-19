معيتيق يدعو المجتمع الدولي لدعم قرارات المؤسسات المنتخبة في ليبيا

شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق سابقاً أحمد معيتيق، خلال لقائه السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الجمعة، على ضرورة الدعم الدولي في هذه المرحلة لقرارات المؤسسات المنتخبة.

ودعا معيتيق في منشور، إلى النأي بالمؤسسة الوطنية للنفط عن الصراعات وضرورة الحفاظ عليها، كما طالب خلال لقائه المستشارة الأممية ستيفاني وليامز بدعم المسار السياسي والذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بقاعدة دستورية توافقية، تحقق آمال الشعب الليبي وتنهي المراحل الانتقالية، مع تأكيده على دور المؤسسات المنتخبة والسلطات التشريعية وتأييد قراراتها الرامية إلى الحفاظ على وحدة الوطن ومنع الانقسام، وفق قوله.

يُذكر أن لقاء معيتيق بالمستشارة الأممية والسفير الأمريكي يأتي في وقت يقود فيه رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا حراكاً دبلوماسياً، للحصول على اعتراف إقليمي ودولي بحكومته، بعد رفض رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة.

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