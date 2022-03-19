العثور على الجثة التاسعة للمهاجرين بطبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس مكتب الإنقاذ البحري لفرع أمن السواحل طبرق نقيب عبد السلام شحاتة العثور على الجثة التاسعة. لمهاجر على شواطئ مدينة طبرق بالقرب من محطة تحلية المياه .

وقال نقيب عبد السلام شحاتة لوكالة أخبار ليبيا 24،اليوم السبت، إنه تم العثور على الجثة عقب . تتبعنا منذ أيام جثث المهاجرين الذين غرق مركبهم قبالة شواطئ طبرق .

وأوضح أن الجثث بدأت تطفو على سطح الماء وتخرج بين الحين والآخر على شواطئ المدينة. وتم العثور على الجثة التاسعة وتم انتشالها من قبل أمن السواحل وتحويلها إلى مشرحة طبي طبرق وسيتم إخطار النيابة العامة .

وذكر رئيس مكتب الإنقاذ البحري أن الجثة كانت بدون ملابس ومتحللة ولا يوجد معها أي مستندات وملامح الوجوه مختفية .

ولفت إلى أن سوء الأحوال الجوية عرقل أعمالنا. كذلك نقص المعدات والملابس البحرية من العثور على هذه الجثة التي نتابعها من أيام .

وتابع أنه حسب شهادة المهاجرين الناجين أن المركب كان يحمل عدد 25 مهاجر. وتم خروجه من أحد الأودية بالقرب من مدينة طبرق .

وأشار إلى أن الجثث السابقة لم نتعرف على أصحابها حتى الآن. ولكن منها ما عثر معه على مستندات تفيد أنه من حملة الجنسية المصرية .

وقال شحاتة إنه تم نقل الجثث السابقة إلى مصر عن طريق غرفة التجارة والصناعة في طبرق. مضيفًا أن العمل لايزال متواصل للعثور على بقية الجثث .

وأوضح شحاتة في تصريح سابق للوكالة. أن الصيادين عثروا على عدد 3 مهاجرين أحياء اثنان من الجنسية المصرية وواحد سوري .