الروياتي: المجتمع الدولي ينأى بنفسه عن التدخل في قضية اعتراف أو لا اعتراف

علق المحلل السياسي فتحي باشاغا أحمد الروياتي على تسلم نائب رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب علي القطراني مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

الروياتي قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” ونقلت تفاصيلها صحيفة المرصد الليبية، إن “هذا الأمر جاء بناء على تكليف من فتحي باشاآغا ولا أمثل انا أي صفة رسمية في هذه الحكومة ولكن لقربي من الموضوع لدي العلم ان هذه الاوامر التي جاءت للقطراني بناءً على أوامر فتحي باشاغا، باستلام ديوان رئاسة الوزراء في المنطقة الشرقية وسيكون هناك قرار موازي في المنطقة الجنوبية خلال يومين”.

وأشار إلى أنه “من يحاول التشكيك في هذه العملية وربطها كونها جاءت بطريقة غير قانونية فهو يناقض نفسه، من يلوح بهذا الموضوع عليه أن يتسائل من الذي لوح بالقوة والكل يعرف عبر اغلاق الأجواء والعمليات التي حصلت على الأرض وأيهما يحاول اللجوء للأساليب غير القانونية لإيقاف عمل سياسي محض ويحاول جره للأعمال العنيفة واللا قانونية ولا أخلاقية”.

وأضاف: “باشاغا صرح أكثر من مرة انه لن يتم العمل إلا من داخل العاصمة وهذا لا زال قائماً حتى الساعة ولم يتغير، استلام المقرات في المنطقة الشرقية وكما سيأتي لاحقاً في المنطقة الجنوبية هو من باب الأعمال الادارية التي لابد أن تقوم بها الحكومة حتى وإن لم تستلم رسمي لرفض السلطة الموجودة اليوم لهذا التسليم”.

واعتبر أن الانقسام الجديد لا يؤسس له استلام هذه المقرات من عدمها بل القبول من عدم القبول حتى وان ضلت المقرات تحت سلطة عبد الحميد الدبيبة فالعبرة بالفاعلية.

وتابع: “لو قسمنا ليبيا لثلاث، هل هذه المناطق تحت سيطرة عبد الحميد بالفعل أم أنها تنكر سلطته! عندما نجيب على هذا السؤال سنعرف ما أهمية الاستلام من عدمها وبقاءها لدى سلطة الدبيبة ومن عدمها والكل يعرف ان المنطقة الشرقية والجنوبية خرجت من طور الدبيبة، بالتالي الاستلام من عدمه هو أمر غير ذو أهمية! كل المنطقة الشرقية نواب وحاضنه اجتماعية والتواصل واقعي عبر الوزارة في طرابلس وتلك المناطق غير مفعله ولكن ما الفرق”.

وتساءل: “إلى متى ستتمادى هذه السلطة الموجودة اليوم على الارض في طريقة التمسك بالسلطة والامتناع عن الانخراط في أي عمل تفاوضي ويصل بنا لحل جذري حول قضية التنافس على السلطة”.

كما لفت إلى أن موضوع التسليم والتجاذب السياسي في ليبيا يرغم الجميع على الخروج عن النسق الطبيعي، مضيفاً “نعرف أن باشاغا كرئيس مكلف سواء شئنا أم أبينا شرعي أو لا يمنع من دخول طرابلس وهذا العمل لا اعتقد انه يدخل في ابجديات العمل الإداري السلس رغم انه لم يصرح انه سيذهب للسكة ومقر الوزراء بل قال إنه سيدخل العاصمة لمباشرة عمله على المستوى السياسي، بالتالي اعلن عندما ذهبت قوات مسلحة لاستقباله رغم اقفال الاجواء ومحاولة جر البلاد لحرب وتجنب هذا واعطى الامر بسحب القوات ربما ادارياً غير منطقياً ولكن البادرة لم تكون من”.

وأردف: “لنقول انه تجاوز الاعراف الدولية لأن سلطة الدبيبة متمسكة تأبى أن تتعاطى مع المعادلة السياسية بمنطقية وواقعية والقول انه تجاوز المجتمع الدولي خارطة السلطة التنفيذية الموجودة اليوم او الخارطة عموماً المنتجة من التعديل 12 وعلينا التركيز على ما يعرف بالخارطة الاممية بقيادة ويليامز بتشكيل لجنة 6+6 هي اعتقد ممتازة لكنها غير واقعية لأنك تتحدث عن مسار ميت اصلاً”.

ورأى أنه من الغباء اقناع الجميع بأن الدبيبة يسيطر على المنطقة الشرقية حتى المنطقة الغربية، مشيراً إلى أن عبد الحميد الدبيبة تحت سلطانها كل المربعات الأمنية والمنطقة الغربية يتبعون سلطان هذه الحكومة حتى الساعة وبنفس الواجهة في المنطقة الشرقية والجنوبية وظاهرياً السلطات هناك تتبع باشاغا.

وبيّن أن المجتمع الدولي ينأى بنفسه عن التدخل في قضية اعتراف أو لا اعتراف وإعطاء الشرعية وأسقاطها عن هذا الجسم أو ذلك بتجنبها وبدأ يهرب من هذا الأمر وتركها للقوة المتنازعة في ليبيا أي الحكومتين أو يحاولون التماهي مع هذا الموضوع لشهر 6 وهي الفترة التي في أقصى الدرجات من يعترف بها حتى المؤيدين لهذه السلطة كيف الاتفاق ينتهي بشهر 6.

الروياتي استطرد حديثه: ”ماذا بعد شهر 6 ربما بعد ذلك نتكلم عن تغير في خطاب المجتمع الدولي! ولكنهم يحتاجون لخطاب ليبيون من خلاله انهم يتعاطون مع القضية الليبية وتمسكوا بالقضية الانتخابية التي اذا لاحظنا تماهت قبل انتاج السلطة الجديدة بما يعرف بتكليف باشاآغا كانوا يصرون على ان تجرى الانتخابات في شهر 6، ويليامز كانت تنادي بهذا التاريخ وبعد ان عرفوا انه لن تجرى انتخابات ومن غير المنطقي أن تجرى انتخابات شهر 6! لأن نفس الظروف موجودة بدأوا يتماهون مع كلمة أسرع وقت ممكن”.

وفي الختام قال: ”ويليامز ستتماهى والدول ربما شهرين آخرين بشكل متعاطي مع المشهد ألا تتداخل في النزاع بين السلطتين وستزيد من جرعة التأكيد على موضوع الانتخابات في أسرع وقت ووفق قاعدة دستورية والانتخابات تشكلها لجنتين حتى نصل لشهر 6، بعدها يصبح أمر إلزامي على المجتمع الدولي أن يفصل في السلطة التنفيذية”.