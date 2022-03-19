ستيفاني: مرشحون للرئاسة يطالبون بالعودة إلى مسار الانتخابات

التقت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز مجموعة من المرشحين للرئاسة الليبية في اجتماع عبر الإنترنت أمس الجمعة.

وقالت ستيفاني في تغريدة عبر “تويتر” إنها أطلعتهم بالتفصيل على مبادرة اللجنة المشتركة التي تيسرها الأمم المتحدة بين مجلس النواب ومجلس الدولة للاتفاق على أساس دستوري لعقد انتخابات.

وبحسب وليامز أكد المشاركون على أهمية تكثيف الجهود لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها، ودعوا إلى مزيد من التفاعل مع الفئات المعنية بما في ذلك المرشحين، وطرحوا مبادرة في حال عدم نجاح المباحثات بين المجلسين.

يذكر أن ستيفاني طالبت مجلسي النواب والدولة بتشكيل لجنة مشتركة تضم 6 مرشحين عن كل مجلس، لبدء مشاورات حول القاعدة الدستورية للانتخابات.