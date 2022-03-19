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البعثة الأوروبية في ليبيا تحذر: ليبيا على موعد مع ظروف مناخية قاسية

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذّرت بعثة الاتحاد الأوروبي في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك، من موجات جفاف شديدة ستصيب ليبيا، بالإضافة إلى ندرة في المياه وحرائق شديدة، وارتفاع منسوب مياه البحر وفيضانات، وعواصف كارثية تؤدي إلى تراجع التنوع البيولوجي، وتحديات في زراعة الغذاء.

وأشار المنشور إلى أن ليبيا تُعتبر من أكثر دول العالم تضرراً من كارثة المناخ وارتفاع درجات الحرارة، ودعا الليبيين والسلطات الليبية إلى النظر في التغير المناخي والتخطيط للتخفيف من آثاره الشديدة على البلاد.

يُذكر أن مناطق ليبية عدة تتعرض لعاصفة الترابية، سببت أضراراً جسيمة في البنية التحتية والممتلكات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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