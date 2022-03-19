البعثة الأوروبية في ليبيا تحذر: ليبيا على موعد مع ظروف مناخية قاسية

حذّرت بعثة الاتحاد الأوروبي في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك، من موجات جفاف شديدة ستصيب ليبيا، بالإضافة إلى ندرة في المياه وحرائق شديدة، وارتفاع منسوب مياه البحر وفيضانات، وعواصف كارثية تؤدي إلى تراجع التنوع البيولوجي، وتحديات في زراعة الغذاء.

وأشار المنشور إلى أن ليبيا تُعتبر من أكثر دول العالم تضرراً من كارثة المناخ وارتفاع درجات الحرارة، ودعا الليبيين والسلطات الليبية إلى النظر في التغير المناخي والتخطيط للتخفيف من آثاره الشديدة على البلاد.

يُذكر أن مناطق ليبية عدة تتعرض لعاصفة الترابية، سببت أضراراً جسيمة في البنية التحتية والممتلكات.

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