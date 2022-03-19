التركاوي: الرؤية ضبابية بشأن المسار الدستوري

قال عضو مجلس النواب، خير الله التركاوي، إنه: لم يتلق أي من النواب علم بعقد جلسة للمجلس للرد على مبادرة ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية.

أضاف في تصريحات صحفية أن الرؤية الخاصة بالمسار الدستوري للانتخابات مازالت ضبابية بسبب تضارب خارطة الطريق مع مبادرة وليامز، و نأمل أن يخرج مجلس النواب بقرار موحد حول المستقبل السياسي للبلاد، وأن يتسّم الوضع بوضوح أكثر من قِبل المستشارة الأممية ورئيس مجلس النواب.

وتابع قائلًا أن الرأي بشأن مبادرة ويليامز ليس حكراً على شخصيات معينة في مجلس النواب، بل يعود لرأي الأغلبية الذي سيظهر في حال عقد جلسة، ويمكن أن ينحاز مجلس النواب أخيراً لمبادرة وليامز، بحكم أنها تلقى دعماً دولياً.