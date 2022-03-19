الدبيبة يؤكد ضرورة تفعيل دور المرأة في الانتخابات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، ضرورة تفعيل دور المرأة الليبية في ملف الانتخابات والمشاركة الحقيقية فيه، منوهًا إلى الدور المتميز الذي تلعبه المرأة الليبية أصبح في المجالات كافة بما فيها الملف السياسي.

جاء ذلك خلال مشاركة الدبيبة في الملتقي النسائي لدعم الانتخابات، الذي نظمه مكتب وزير شؤون المرأة، وانعقد بقاعة الخيمة التابعة لديوان رئاسة الوزراء تحت شعار «معًا من أجل الانتخابات»، بمشاركة وزيرات الشؤون الاجتماعية والعدل والدولة لشؤون المرأة، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة.

– الدبيبة يقرر اعتبار 26 أبريل من كل عام يوما وطنيا للمرأة الليبية

وأشار البيان إلى تأكيد الوزراء المشاركين في الفعالية ضرورة دعم دور المرأة في المجالات كافة، خاصة دورها السياسي في دعم ملف الانتخابات.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر الدبيبة، قرارًا باعتبار السادس والعشرين من أبريل من كل عام يومًا وطنيًّا للمرأة الليبية. وحمل القرار رقم «144» لسنة 2022، ونص في مادته الثانية على العمل به من تاريخ صدوره، مع التزام الجهات المختصه بتنفيذه.

من فعاليات الملتقى النسائي لدعم الانتخابات، 19 مارس 2022. (المكتب الإعلامي للدبيبة)

من فعاليات الملتقى النسائي لدعم الانتخابات، 19 مارس 2022. (المكتب الإعلامي للدبيبة)

من فعاليات الملتقى النسائي لدعم الانتخابات، 19 مارس 2022. (المكتب الإعلامي للدبيبة)

من فعاليات الملتقى النسائي لدعم الانتخابات، 19 مارس 2022. (المكتب الإعلامي للدبيبة)

من فعاليات الملتقى النسائي لدعم الانتخابات، 19 مارس 2022. (المكتب الإعلامي للدبيبة)

من فعاليات الملتقى النسائي لدعم الانتخابات، 19 مارس 2022. (المكتب الإعلامي للدبيبة)

من فعاليات الملتقى النسائي لدعم الانتخابات، 19 مارس 2022. (المكتب الإعلامي للدبيبة)

من فعاليات الملتقى النسائي لدعم الانتخابات، 19 مارس 2022. (المكتب الإعلامي للدبيبة)

من فعاليات الملتقى النسائي لدعم الانتخابات، 19 مارس 2022. (المكتب الإعلامي للدبيبة)