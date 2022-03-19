عبد العزيز: يجب الوقوف يد واحدة أمام هذه المؤامرة وطرد السفير الأمريكي

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إنهم مع التوزيع العادل لثروة الشعب الليبي لذلك على السفير الأمريكي لدى ليبيا عدم التدخل في الشأن الليبي بطريقة غير لائقة أو دبلوماسية، مؤكداً على ضرورة المطالبة بطرده من البلاد.

عبد العزيز اعتبر خلال الستضافته عبر برنامج”بين السطور” الذي يذاع على قناة”التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد أن البرلمان هو سبب الكارثة والمصائب التي تشهدها البلاد، مؤكداً على أن المؤامرة كبيرة ويجب وقف هذه المهازل بحسب قوله.

ونوّه إلى أن البعثة الأممية خرجت عن نطاق عملها في ليبيا وبعض الوزراء تجاوزوا حدودهم ويجب الوقوف يد واحدة امام هؤلاء فالمؤامرة كبيرة وفقاً لتعبيره.

كما زعم أن موضوع مباشرة الحكومة اعمالها من بنغازي هذه من أحد المخططات، لافتاً إلى أن حكومة الاستقرار هي أبعد من ذلك.

وأضاف:” رأينا علي القطراني كيف وهو معروف تاريخه ومواقفه واضحة ويمثل من! المتمرد. لا يوجد ملف في دماغه اسمه الوطن وليبيا! يهجم ويدخل! حتى لو باشاآغا استلم وجلس في طرابلس ليفعله القطراني! مراسلاته ايام السراج يندى لها الجبين واصل في الاملاك والأرصدة الليبية وتجارة الأسلحة”.

المرصد – متابعات

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