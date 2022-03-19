مازن يشدد على إبعاد وزارة الداخلية عن التجاذبات السياسية

دعا وزير الداخلية بحكومة الوحدة خالد مازن، عناصر وزارة الداخلية لاحترام القانون والقيام بالمهام والواجبات المكلفين بها، والابتعاد عن التجاذبات السياسية وأداء الرسالة الأمنية على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال ترؤس مازن، السبت، اجتماعاً موسعاً ضم رؤساء المكونات الأمنية بالوزارة، جرى خلاله بحث توحيد الجهود الأمنية بين كافة مكونات الوزارة، وتذليل العقبات التي تعترض سير العمل الأمني داخل المؤسسة الأمنية.

وأكد مازن خلال الاجتماع أن القانون المنظم للوزارة هو القانون رقم 5 لسنة 2018، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019، مشيراً إلى التواصل مع الجهات المختصة بالدولة لتفعيل جدول المرتبات وفق القانون لتضمينه بالميزانية العامة.

وأشاد مازن بنجاح مشروع التحول الرقمي الذي اعتمدته الوزارة، والذي أدى لإصدار العديد من التطبيقات الإلكترونية، من ضمنها مشروع إصدار الحالة الجنائية الإلكترونية على مستوى التراب الليبي، لتقديم الخدمات للمواطنين.

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