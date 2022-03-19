فلكياً.. الأحد أول أيام فصل الربيع

أفاد المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، بأن الكرة الأرضية ستكون على موعد الأحد مع الاعتدال الربيعي الذي يتساوى فيه الليل مع النهار.

وأضاف المركز أن الاعتدال الربيعي يعتبر البداية الفلكية لفصل الربيع في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وبداية فصل الخريف في نصفها الجنوبي.

وستشرق الشمس الأحد على تمام الساعة 7:11 صباحاً بتوقيت ليبيا المحلي من نقطة الشرق الأصلية بزاوية سُميت 90 درجة، وتغرب على تمام الساعة 7:18 مساءً بتوقيت ليبيا المحلي من نقطة الغرب الأصلية بزاوية سُميت 270 درجة، الأمر الذي يُستفاد منه في تحديد اتجاهي الشرق والغرب الأصليين وبالتالي تحديد باقي الاتجاهات والمواقع الجغرافية بكل دقة.

وسيبلغ طول فصل الربيع لهذا العام 92 يوماً و17 ساعة و40 دقيقة، سيزداد خلالها وقت النهار تدريجياً ليكون بذلك النهار أطول من الليل، وستستمر هذه الزيادة في وقت النهار إلى أن يحدث الانقلاب الصيفي يوم 21 يونيو 2022.

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