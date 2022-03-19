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اللواء 444 ينشر المئات من جنوده في مدينة ترهونة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد اللواء 444 قِتال نشر 500 جندي من المفارز القتالية بمدينة ترهونة، تطبيقاً لمناورة سرعة التحرك ومحاكاة لمناطق الانتشار والتمركز.

وأوضح اللواء التابع للمنطقة العسكرية طرابلس والذي تنتشر قواته في مناطق جنوب شرق طرابلس وترهونة وبني وليد، في منشور، أن الإجراء الأخير جاء للتصدي لأي عبث أو أعمال تخريبية تزعزع الأمن والاستقرار في منطقة ترهونة.

وكان اللواء 444 قتال قد منع في وقت سابق مرور الرتل العسكري التابع لرئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، عبر مدينة ترهونة إلى طرابلس، الأمر الذي دفعه إلى التمركز في منطقة الزطارنة قبل أن يعاود انسحابه إلى مدينة مصراتة، دون أن يتبنى اللواء ذلك بشكل رسمي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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