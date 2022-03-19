الزائدي: ندعو من صدقوا أن “الناتو جاء ليبيا كجمعية خيرية” للخروج من العناد

دعا رئيس حزب الحركة الوطنية مصطفى الزائدي المنخدعين في هجوم حلف شمال الأطلسي الناتو على ليبيا عام 2011 إلى مكافحة آثاره.

وقال الزائدي في تغريدة عبر “تويتر”: “‏في ذكرى انطلاق عدوان الناتو على ليبيا في مثل هذه الساعات من عام 2011 نستمطر أشابيب الرحمة على الشهداء الأبرار، وندعو من صدقوا وقتها أن الناتو جاء كجمعية خيرية لليبيا ، أن يخرجوا من حالة العناد والمكابرة وأن ينخرطوا مع القوى الوطنية في كفاح لتصفية آثار العدوان الذي أصاب الجميع.

يذكر أن الناتو الذي تدخل عسكريا في ليبيا عام 2011 ، بفرض حظر جوي، يرفض تطبيق الأمر نفسه مع أوكرانيا التي تطالب بفرض حظر جوي لإعاقة الزحف الروسي على أراضيها منذ 24 يوما.