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السايح لـ نورلاند: المفوضية مستعدة لإجراء الانتخابات بمجرد التوصل لاتفاق سياسي بشأن المضي قدماً

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم السبت برئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.

نورلاند استمع وفقاً لتغريدة نشرتها السفارة على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” لتأكيد السايح استعداد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن المضي قدماً.

نورلاند أشار إلى أن اللجنة المشتركة لمجلس النواب ومجلس الدولة التي اقترحتها مستشارة أمين عام الأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني ويليامز، لتبنّي قاعدة دستورية، تمثل الخطوة العملية التالية نحو هذا الهدف، حاثاً جميع الأطراف على دعم هذه العملية.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

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