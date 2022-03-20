مازن: على عناصر وزارة الداخلية الابتعاد عن التجاذبات السياسية وأداء الرسالة الأمنية

دعا وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، عناصر وزارة الداخلية لاحترام القانون والقيام بالمهام والواجبات المكلفين بها، والابتعاد عن التجاذبات السياسية وأداء الرسالة الأمنية على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال اجتماعه الذي ترأسه اليوم السبت، والذي ضم رؤساء المكونات الأمنية بالوزارة، جرى خلاله بحث توحيد الجهود الأمنية بين كافة مكونات الوزارة، وتذليل العقبات التي تعترض سير العمل الأمني داخل المؤسسة الأمنية.

وقال مازن خلال الاجتماع: أن القانون المنظم للوزارة هو القانون رقم 5 لسنة 2018، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019،

كما أشار إلى التواصل مع الجهات المختصة بالدولة لتفعيل جدول المرتبات وفق القانون لتضمينه بالميزانية العامة.

مشيدآ بنجاح مشروع التحول الرقمي الذي اعتمدته الوزارة، والذي أدى لإصدار العديد من التطبيقات الإلكترونية، من ضمنها مشروع إصدار الحالة الجنائية الإلكترونية على مستوى ليبيا،.