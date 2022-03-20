عقيل: مجلس الأمن حول ليبيا لدولة فاشلة وشرد شعبها بطريقة انتقامية

ليبيا – اعتبر المحلل السياسي عز الدين عقيل إن امريكا لم تعد ترى في عبد الحميد الدبيبة رئيساً شرعياً للوزراء.

عقيل قال وفقاً لتلفزيون “المسار” إن استقبال السفير الأمريكي للدبيبة في مكتبه وليس في مقر رئاسة الوزراء هي رسالة واضحة ولم تأتِ عبثاً مفادها الدبيبة لم يعد رئيسا للوزراء في أعينهم.

وفي سياق آخر لفت في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن تحويل مجلس الامن الدولي لليبيا الى دوله فاشله وتشريد شعبها بطريقه انتقامية قامت على الخداع لهو اعظم دليل على مشروعية وعدالة حرب كييف الدائره اليوم.

وأشار إلى أن ذلك لانهاء نظام ما بعد الحرب العالميه الثانيه الفاسد ، الذي اخضع العالم لقطبين حتى العام 1991 ولقطب واحد حتى يومنا هذا.

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