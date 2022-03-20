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الشكشاك يطالب بدعم جهود عودة النازحين لمدينة تاورغاء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك، بتقديم الخدمات الضرورية التي من شأنها دعم الاستقرار وعودة أهالي مدينة تاورغاء إلى مدينتهم، بعد جبر ضرر المواطنين عن مساكنهم ومنقولاتهم.

وشدد الشكشاك خلال لقائه وكيل وزارة الإسكان والتعمير لشؤون المناطق المتضررة عبد المولى المهدي، رفقة رئيس اللجنة المركزية للتعويضات بالوزارة ناصر ارفيدة، على ضرورة العمل على تنفيذ وحدات سكنية لنازحي تاورغاء من مدينة مصراتة، وحل مشكلة سكن المتزوجين الجدد بالإضافة لصيانة المساكن الشعبية وفق قرار مجلس الوزراء.

وتعهد المهدي عقب تفقده للشعبيات السكنية والمباني بمنطقة تاورغاء القديمة المستهدفة بالصيانة، بتحويل مطالب المجلس المحلي تاورغاء للحكومة لمعالجتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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