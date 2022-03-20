رئيس مجلس التخطيط الوطني يقرر إنشاء المركز الليبي للدراسات المستقبلية

أصدر رئيس مجلس التخطيط الوطني، مفتاح الحرير اليوم السبت، قرارًا بإنشاء المركز الليبي للدراسات المستقبلية، بطرابلس ويكون تابعا لمجلس التخطيط الوطني، ويعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس المجلس.

وحمل القرار رقم “23” لسنة 2022، ونصت مادته الثانية على أن يدار المركز بواسطة مجلس إدارة يصدر بشأنه قرار من رئيس مجلس التخطيط الوطني، تقترح هذه الإدارة مشروع اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية للمركز، التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس التخطيط الوطني، حسب المادة الثالثة من القرار.

وحددت المادة الرابعة مهام المركز في إعداد الدراسات والبحوث التعلمية والثقافية، وإصدار الصحف والمجلات العلمية والبحثية التخصصية والكتب، وكذلك تلقي وجمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بأهداف المركز وتحليلها ونشرها عبر أحدث الوسائل الاتصالية والتقنية.

وحددت المادة الخامسة من القرار موارد المركز المالي فيما له من الميزانية العامة للدولة، إلى جانب التبرعات والإعلانات والهبات التي يقبلها المركز، وكذلك أي إيرادات أخرى تخصص له.

كما نصت المادة السادسة على اعتبار المركز جهة اعتبارية عامة ذات ذمة مالية مستقلة يعمل بمقتضى اللوائح والقوانين والقرارات السارية.