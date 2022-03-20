بالتعاون مع القنصلية الإيطالية.. مؤتمر علمي لإعادة إعمار المدينة القديمة ببنغازي

من المقرر أن ينظم المجلس البلدي ببنغازي وبالتعاون مع القنصلية العامة الإيطالية في بنغازي، يوم الإثنين المقبل، مؤتمرً علمي حول إعادة إعمار المدينة القديمة في بنغازي،

المؤتمر يشارك فيه “مسؤولين ليبيين وخبراء إيطاليين”، وفقآ لما أعلنته القنصلية الايطالية اليوم السبت.

ومن المرجح أن يشارك في الجلسات، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، والقنصل العام الإيطالي كارلو باتوري، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي الحبري، والمسؤول عن صندوق إعادة إعمار مدينتي درنة وبنغازي علي عبدالحفيظ إلى جانب الأكاديميين والخبراء وكذلك الفنيين والمسؤولين بالمجلس البلدي وبمشاركة مستثمرين من القطاع العام والخاص ورجال أعمال ليبيين ودوليين وممثلين عن المنظمات الدولية

وقالت القنصلية الإيطالية، في بيان صحفي:، أن المؤتمر يتضمن عروضًا تقديمية لأكاديميين ومهندسين معماريين إيطاليين وخبراء في الترميم والتخطيط الحضري وتاريخ العمارة ينتمون إلى جامعات بريشياء وروما لا سابينزاء وفينيسيا (البندقية)»

بالإضافة إلى جمعية الصداقة والتعاون إيطاليا – ليبيا ومقاطعة إيميليا رومانيا.

وعن هدف هذا المؤتمر وبحسب البيان ، فيهدف إلى خلق الظروف المواتية لشراكة أوثق بين المنظومة «إيطاليا» والسلطات الليبية؛ لتسهيل إعادة إعمار المدينة القديمة بطريقة تحترم أنماطها المعمارية الأصلية وكذلك الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية الأصلية للمنطقة وفي الوقت نفسه إتاحة أحدث طرق البناء وأحدث المواد للقيام بإعادة الإعمار مع الأخذ في الاعتبار بقضايا الاستدامة وسهولة الوصول إليها».