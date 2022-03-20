تعليم مصراتة تعلن تأجيل الدراسة غدًا

في بيان مقتضب نشرته مراقبة التربية والتعليم بمدينة مصراتة اليوم السبت، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،

أعلنت فيه تأجيل الدراسة داخل المراقبة غدًا الأحد؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية

ومن الجدير بالذكر أنه تشهد عدة مدن ليبية حالة من الطقس السيئ تمثلت في هبوب عواصف ترابية ورملية تسببت في انعدام الرؤية، مما دفع وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لإصدار بيان يشتمل على عديد النصائح للتعامل مع هذا الطقس.

ونصحت الوزارة المواطنين بتجنب الخروج أثناء العاصفة الرملية، وإغلاق أي مصدر يدخل الهواء للمنزل، وتغطية الفم والأنف إذا دعت الضرورة للخروج، وكذلك توخي الحذر الشديد عند قيادة السيارة.