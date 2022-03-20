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وزير الاقتصاد ورئيس جهاز الامن الداخلي يبحثان آليات مراقبة الأسعار وضبط السوق

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

استعرض وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، خلال اجتماعه اليوم السبت، مع رئيس جهاز الأمن الداخلي، لطفي الحراري، سبل تنفيذ آلية ضبط السوق المحلية، ومراقبة الأسعار.

 ووفق بيان صادر عن الوزارة، فقد تم خلال اللقاء مناقشة آلية متابعة ومراقبة الأسعار الاسترشادية للسلع وانسيابها بالسوق المحلية المعتمدة من الوزارة بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي، وسبل تنفيذها بمشاركة جهاز الأمن الداخلي في ضبط المخالفين والمضاربين؛ بهدف السيطرة على أسعار السلع وتوافرها بالأسواق التجارية،.

 كما أشار البيان إلى تأكيد الجانبين أهمية التنسيق بين الوزارة وجهاز الحرس البلدي وجهاز الأمن الداخلي في متابعة الأنشطة الاقتصادية بهدف تحسين مستوى الخدمات.

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صحيفة الساعة 24

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