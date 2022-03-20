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اللواء 444 قِتال ينشر المئات من جنوده في مدينة ترهونة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

تطبيقاً لمناورة سرعة التحرك ومحاكاة لمناطق الانتشار والتمركز، فقد أكد اللواء 444 قِتال نشر 500 جندي من المفارز القتالية بمدينة ترهونة،

 وأفاد اللواء التابع للمنطقة العسكرية طرابلس والذي تنتشر قواته في مناطق جنوب شرق طرابلس وترهونة وبني وليد، في منشور على فيسبوك،

 أن الإجراء الأخير جاء للتصدي لأي عبث أو أعمال تخريبية تزعزع الأمن والاستقرار في منطقة ترهونة.

 ومن الجدير بذكره أن اللواء 444 قتال قد منع في وقت سابق مرور الرتل العسكري التابع لرئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، عبر مدينة ترهونة إلى طرابلس،

الأمر الذي دفعه إلى التمركز في منطقة الزطارنة قبل أن يعاود انسحابه إلى مدينة مصراتة، دون أن يتبنى اللواء ذلك بشكل رسمي.

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صحيفة الساعة 24

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