شكشك: على المؤسسة الوطنية للنفط إحالة إيراداتها الى الحساب السيادي بالمصرف الليبي

طالب خالد شكشك “رئيس ديوان المحاسبة”، المؤسسة الوطنية للنفط بإحالة إيرادات النفط بشكل عاجل إلى الحساب السيادي بالمصرف الليبي الخارجي لانتفاء أي مبرر لاستمرار حجبها.

كما أشار “رئيس ديوان المحاسبة” إلى أن التخلف عن إحالتها سيتسبب في إلحاق أضرار بالصالح العام، وخصوصا الأضرار المتعلقة بالاحتياجات الأساسية للمجتمع ويلحق الضرر أيضآ بالمصرف المركزي الذي سيضطر إلى تسييل الودائع لتغطية الطلب على النقد الأجنبي.

ومن الجدير بالذكر، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ،قد خاطب المؤسسة الوطنية للنفط، بالاحتفاظ بإيرادات النفط في حساب المؤسسة بالمصرف الليبي الخارجي، وعدم إحالتها لحساب الإيرادات العامة، مؤقتا، إلى حين اعتماد قانون الميزانية أو صدور قرار بالصرف من مجلس النواب.

وفي سياق متصل، قد نوه السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، في مؤتمر صحفي منذ يومين، إلى مناقشة أهمية توزيع عائدات النفط لكي تذهب لمستحقيها وليست إلى جوانب أخرى، جاء ذلك خلال اجتماع الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا.