اليوم.. موعد الاعتدال الربيعي وتساوي الليل والنهار تقريبا!

أكد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن الكُرة الارضية ستكون اليوم الأحد 20 مارس 2022 على موعد مع الاعتدال الربيعي وتساوي الليل والنهار تقريبا في كافة أنحاء الكُرة الأرضية، حيثُ يُعتبر هذا اليوم البداية الفلكية لفصل الربيع في نصف الكرة الأرضية الشمالي ، ولفصل الخريف في النصف الجنوبي من الكُرة الارضية.

وبحسب تقرير صادر عنه، فإن اليوم ستشرق الشمس على تمام الساعة 7:11 صباحاً بتوقيت ليبيا المحلي من نقطة الشرق الأصلية بزاوية سُميت 90 درجة، وتغرب على تمام الساعة 7:18 مساءً بتوقيت ليبيا المحلي من نقطة الغرب الأصلية بزاوية سُميت 270 درجة، الأمر الذي يُستفاد منه في تحديد إتجاهي الشرق والغرب الأصليين وبالتالي تحديد باقي الاتجاهات والمواقع الجغرافية بكل دقة.

وسيبلغ طول فصل الربيع لهذا العام 92 يوماً و17 ساعة و 40 دقيقة ، سيزداد خلالها وقت النهار تدريجياً ليكون بذلك النهار أطول من الليل وستستمر هذه الزيادة في وقت النهار إلى أن يحدث الانقلاب الصيفي يوم 21 يونيو 2022.