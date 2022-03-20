وردية ليلية بمستودع الهاني استعدادا لرمضان والإنتاج اليومي 8 آلاف أسطوانة غاز طهي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، عن تفعيل برنامج عمل طيلة شهر رمضان الكريم، بمستودع الهاني النفطي، لتغطية احتياجات المواطن من غاز الطهي، يتمثل في فتح وردية ليلية لزيادة الطاقة الإنتاجية.

وقالت الشركة في بيان السبت، إن إدارة عمليات طرابلس بدأت برنامج عمل طيلة شهر رمضان الكريم في مستودع الهاني النفطي لتغطية احتياجات المواطن الكريم من غاز الطهي، والبدء بنظام عمل الورديات من مساء السبت، بفتح وردية ليلية لزيادة الطاقة الإنتاجية.

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وبحسب البيان، يصل الإنتاج اليومي في المستودع إلى جانب الإضافات، إلى نحو 8 آلاف أسطوانة غاز طهي يومياً، مما سيسهم في توفير رصيد احتياطي من خلال إضافة ورديات عمل ليلية.