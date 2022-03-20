بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 20 مارس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 20 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة لازالت الأجواء متقلبة مصحوبة برياح نشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة علي أغلب مناطق ليبيا , وفرصة لسقوط أمطار هذا اليوم على بعض مناطق الشمال .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية .

الرياح: شرقية نشطة السرعة على المناطق الساحلية إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها إلى ( 60 ) كم / س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار بينما تكون شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة على أغلب مناطق الدواخل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (14-21) مْ , وتسجل انخفاض يوم الغد .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة بداية من هذا اليوم ومن المتوقع ان تكون جيدة على بعض المناطق تصحبها احيانا خلايا من السحب الرعدية مع احتمال سقوط حبات البرد (التبروري) علي بعض مناطق الجبل الأخضر صباح يوم الثلاثاء .

الرياح: شرقية نشطة السرعة على المناطق الساحلية إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها إلى ( 60 ) كم / س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فشمالية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (12- 18) مْ ، ولاتتجاوز ( 07 ) مْ على مناطق الجبل الأخضر وتسجل انخفاض يوم الغد على بعض المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً علي بعض المناطق .

الرياح: شمالية غربية إلي شمالية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلي شمالية شرقية نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-29) مْ , و تسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد علي أغلب المناطق .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة علي ( السرير – تازربو ) .

لرياح: شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الغد إلى شمالية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32- 34) مْ ، وتسجل علي السرير (20) مْ , وتسجل انخفاض يوم الغد على بقية المناطق . والله اعلم.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:18)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:09).