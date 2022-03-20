شمام: لن يعود وطننا للخوف والذل والفساد أبداً

قال محمود شمام، عضو المجلس الانتقالي المنتهية ولايته، إن في مثل هذا اليوم امتشقت فيه بنغازي سلاحها في وجه رتل أراد استباحة كل من انتفض في وجه الطغاة، يوم ذابت فيه الأسماء والصفات والجهات والقبائل والاتجاهات، نسور الجو بطائراتهم شباب بأفئدتهم، لم يسألهم أحدهم عن أصولهم او عن البطن التي انجبتهم أو عن الفكر الذي يعتنقونه طالما هم ينشدون الحرية والانعتاق وينتمون إلى أرض لم تحتمل الظلم في تاريخها حتى وإن ظهرت صابرة عنه احيانا، وفق قوله.

أضاف على فيسبوك: “لن تعود القبعات الصفراء والارتال السوداء حتى وإن تسلل بعضها للمشهد وركب الموجةالمشبوهين والرتب الزائفة والطبول الجوفاء . لن يعود وطننا للذل والخوف أبدا. لن يعود الاستبداد والفساد” وفق قوله.