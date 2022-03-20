«الأرصاد»: طقس متقلب.. وأمطار متوقعة على مناطق الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تقلب الأجواء، مصحوبة برياح نشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على غالبية مناطق البلاد.

وقال المركز في بيان اليوم، إن هناك فرصة لهطول أمطار اليوم الأحد على بعض مناطق الشمال.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة

حالة السماء: فرصة هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شرقية نشطة السرعة على المناطق الساحلية إلى قوية أحيانًا قد تصل سرعتها إلى 60 كلم/ ساعة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، بينما تكون شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة على غالبية مناطق الدواخل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 14 و21 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

حالة السماء: فرصة هطول أمطار متفرقة بداية من هذا اليوم، ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية مع احتمال هطول حبات البرد (التبروري) على بعض مناطق الجبل الأخضر صباح يوم الثلاثاء.

الرياح: شرقية نشطة السرعة على المناطق الساحلية إلى قوية أحيانًا قد تصل سرعتها إلى 60 كلم/ ساعة، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وهبوط في الرؤية الأفقية، تتحول غدًا إلى شمالية شرقية فشمالية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 12 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز سبع درجات مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضًا غدًا على بعض المناطق.

الجفرة–سبها–غات-غدامس–الحمادة

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحًا على بعض المناطق .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية نشطة السرعة على بعض المناطق، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا غدًا على غالبية المناطق.