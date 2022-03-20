استمرار التقلبات الجوية مع انخفاض درجات الحرارة

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء متقلبة مصحوبة برياح نشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة علي أغلب مناطق ليبيا , وفرصة لسقوط أمطار هذا اليوم على بعض مناطق الشمال.

وبحسب النشرة الجوية الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، تشهد مناطق رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

والرياح شرقية نشطة السرعة على المناطق الساحلية إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها إلى ( 60 ) كم / س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار بينما تكون شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة على أغلب مناطق الدواخل.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (14-21) مْ , وتسجل انخفاض يوم الغد.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده تكون هناك فرصة سقوط أمطار متفرقة بداية من هذا اليوم ومن المتوقع ان تكون جيدة على بعض المناطق تصحبها احيانا خلايا من السحب الرعدية مع احتمال سقوط حبات البرد (التبروري) علي بعض مناطق الجبل الأخضر صباح يوم الثلاثاء.

والرياح شرقية نشطة السرعة على المناطق الساحلية إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها إلى ( 60 ) كم / س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فشمالية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (12- 18) مْ ، ولاتتجاوز ( 07 ) مْ على مناطق الجبل الأخضر وتسجل انخفاض يوم الغد على بعض المناطق.

وفي الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً علي بعض المناطق .

والرياح شمالية غربية إلي شمالية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلي شمالية شرقية نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23-29) مْ , وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد علي أغلب المناطق.

أما في الكفرة- السرير- تازربو تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة علي ( السرير – تازربو ).

والرياح شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الغد إلى شمالية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (32- 34) مْ ، وتسجل علي السرير (20) مْ , وتسجل انخفاض يوم الغد على بقية المناطق.