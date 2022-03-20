الارصاد: استمرار التقلبات الجوية اليوم وغدا.. وأمطار جيدة وتبروري بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 20/ 03/ 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز تشهد الأجواء تقلبات جوية علي أغلب مناطق الشمال مع أجواء غائمة و فرصة لسقوط أمطار متفرقة مع تحسن الرؤية الأفقية هذا اليوم علي مناطق الشمال الغربي ، بينما يبقي تأثير الرياح النشطة وتكون قوية أحياناً على بعض المناطق قد تصل سرعتها إلى ( 60 ) كم / س خاصةً على المناطق الساحلية مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية خاصة علي بعض المناطق الشرقية.

ووفقا للتقرير تسجل درجات الحرارة انخفاض ملحوظ هذا اليوم ويوم الغد علي أغلب المناطق حيت تتراوح هذا اليوم علي مناطق الشمال مابين ( 12- 18 ) مْ ، وعلى أغلب مناطق الجنوب مابين ( 23 – 29 ) مْ ، ولا تتجاوز ( 07 ) مْ على مناطق الجبل الأخضر.

ومن المتوقع بمشيئة الله ان تكون الأمطار جيدة يوم الغد ويوم الثلاثاء علي مناطق الشمال الشرقي وخاصة مناطق الجبل الأخضر تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية و سقوط حبات البرد ( التبروري ) مما قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة. والله اعلم.