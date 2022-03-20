بويصير: أنا من عشّاق الحرية ومنحاز حتى النخاع ضد الاستبداد

أعلن محمد بويصير محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي والمقيم في ولاية تكساس الأمريكية، أنه من عشّاق الحرية ومنحاز حتى النخاع ضد الاستبداد، على حد قوله.

وقال بويصير، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “احتفى بالرأى المختلف، واعتبره إثراء للنقاش واتمنى أن يكون قائما على بحث وتقييم موضوعى واستعمال مناسب لنسبة تأثير كل عامل حتى نستفيد منه”، وفقا لحديثه.

وأضاف “الشيء الوحيد الذي لا أطيقه هو التهجم الشخصي أو إلصاق الاتهامات من أشخاص لا يملكون أي عمق أو معرفة أو منطق ولذلك أفطن لهم وأطردهم فهم غير مفيدين”، بحسب تعبيره.

وتابع “أحاول أن أكون موضوعيا بقدر الإمكان، ولكن عندما يكون الأمر بين الحرية والاستبداد، بين الطغيان والديمقراطية فإننى منحاز حتى النخاع ضد الاستبداد والطغيان فأنا من عشاق الحرية، هكذا بدأت حياتى وهكذا سأنهيها”، على حد وصفه.