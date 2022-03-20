«الأرصاد»: رياح نشطة على طول الساحل

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح نشطة على طول الساحل سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وتوقع المركز، في بيان نشرة الصيد البحري اليوم، ارتفاع الموج ليتراوح بين 3.00 و4.50 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

السماء مغطاة بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة على طول الساحل.

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 15 و30 عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح بين 2.50 و4.50 متر.

البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.

الرؤية ضعيفة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر وسرعة الرياح والأتربة العالقة بالجو.