أجواء متقلبة وفرصة لتساقط الأمطار في ليبيا

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام القادمة بداية من الأحد.

وفي الملخص العام، أشار المركز إلى أن الأجواء تبقى متقلبة مصحوبة برياح نشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا، وفرصة لسقوط أمطار هذا اليوم على بعض مناطق الشمال.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شرقية نشطة السرعة على المناطق الساحلية إلى قوية أحياناً، قد تصل سرعتها إلى ( 60 ) كم / س، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، بينما تكون شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة على أغلب مناطق الدواخل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (14-21) مْ، وتسجل انخفاضاً يوم الغد.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة بداية من هذا اليوم، ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية، مع احتمال سقوط حبات البرد (التبروري) على بعض مناطق الجبل الأخضر صباح يوم الثلاثاء.

الرياح: شرقية نشطة السرعة على المناطق الساحلية إلى قوية أحياناً، قد تصل سرعتها إلى ( 60 ) كم / س، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فشمالية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (12- 18) مْ، ولا تتجاوز ( 07 ) مْ، على مناطق الجبل الأخضر وتسجل انخفاضاً يوم الغد على بعض المناطق.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً، على بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية نشطة السرعة على بعض المناطق، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-29) مْ، وتسجل انخفاضاً ملحوظاً يوم الغد على أغلب المناطق.

الكفرة- السرير – تازربو:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على (السرير – تازربو).

الرياح: شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مما تتسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الغد إلى شمالية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32- 34) مْ، وتسجل على السرير (20) مْ، وتسجل انخفاضاً يوم الغد على بقية المناطق.

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