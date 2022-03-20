نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الاحد

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الاحد:-

تحذير : ريح شرقي الى براني نشط على طول الساحل سرعته ما بين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين إلى (3.00-4.50) متر.

منطقة الساحل من رأس أجدير إلى سرت ستكون السماء مغطاة بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة على طول الساحل والريح شرقي الى براني ســـرعته تتراوح مـــا بين (15 – 30) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (2.50 – 4.50) متر.

البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب ودرجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ والرؤيـة ضعيفة الى متوسطة بسبب اضطراب البحر وسرعة الرياح والأتربة العالقة بالجو.

اما على منطقة الساحل من رأس لأنوف إلى طبرق ستكون السماء مغطاة بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة على طول الساحل وجيدة على ساحل الجبل الأخضر قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية والريح شرقي إلى براني ويكون بحري غدا على الساحل الممتد من درنة الى طبرق سـرعته تتراوح ما بين (05 – 25) عقدة تصل الى (30) عقدة اليوم على الساحل الممتد من الخليج الى شحات وارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00 – 3.50) متر.

البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب ويكون خفيف الموج غدا على ساحل راس لأنوف ودرجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ والرؤيـة ضعيفة بسبب اضطراب البحر وسرعة الرياح.