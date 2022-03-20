تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في سبها

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل إصابة واحدة بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة أمس السبت.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبره استقبل 12 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 11 منها، فيما تأكدت إصابة حالة.

وأوضح البيان أن المركز لم يسجل أي حالات وفاة أو شفاء خلال الفترة نفسها.

– مركز مكافحة الأمراض: تباطؤ سرعة انتشار الموجة الرابعة من «كورونا»

وأخذ منحنى الإصابات بالفيروس في التراجع بسبها ومدن الجنوب منذ بداية مارس، وفق الإحصاءات الصادرة عن المركز، حيث تتراوح الحالات اليومية بين إصابة وخمس إصابات فقط.

والسبت، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تحسُّن الوضع الوبائي في البلاد، وتباطؤ سرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس «كورونا» إلى البلاد.

وأشار التقرير الوبائي الأسبوعي، الصادر السبت، إلى انخفاض الانتشار الوبائي إلى 0.63 نهاية هذا الأسبوع، واستقراره تحت 1 لأكثر من خمسة أسابيع متتالية، في إشارة إلى استقرار الوضع الوبائي.