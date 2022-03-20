قشوط: ثوار 17 فبراير يتنافسون على خدمة الوطن والمواطن

زعم سليم قشوط، الناطق باسم ما تعرف «القوة الوطنية المتحركة»، أن ما أسماهم بـ«ثوار 17 فبراير»، يتنافسون على خدمة الوطن والمواطن، على حد قوله.

وقال قشوط في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “عندما تصبح موسسات الدولة في يد وطنية ستجدون نتائج مرضية وتنافس لخدمة الوطن والمواطن، هكذا هم ثوار 17 فبراير”، بحسب تعبيره.

وأضاف “نشكر جهاز الأمن الداخلي وعلى رأسهم لطفي الحراري على المجهودات الجبارة برجوع الطفلة آية باشاغا لذويها في أقل من 24 ساعة والتى أثارت الرأي العام”، وفقا لحديثه.