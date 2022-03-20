مكافحة الأمراض يعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الديدة في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في ليبيا مبينا أن العاصمة طرابلس تواصل تسجيل أعلى إصابات يومية والتي بلغت 79 حالة من إجمالي 151 حالة جرى تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه جرى في بنغازي ونالوت وغريان تسجيل إصابة واحدة لكل منهم وفي سبها وقصر بن غشير ومصراته والخمس وشحات حالتين لكل منهما وفي زليتن 04 حالات وفي الزاوية المركز 12 حالة وفي البيضاء 03 حالات وفي غدامس 12 حالة وفي زواره 05 حالات وفي صبراته 08 حالات وفي جنزور 05 حالات وفي السواني بن ادم 04 حالات وفي ترهونة 06 حالات.