القماطي: الليبيون يعانون فيروس «من تحزب خان» إلا الشباب المنفتح

قال رئيس «حزب التغيير» جمعة القماطي، إن الشريحة الوحيدة المنفتحة في ليبيا هم الشباب من عمر 18 إلى 25 وليس لديهم فيروس من “تحزب خان”، ونحن في ليبيا لم نصل إلى نظام ديمقراطي بعد والممارسة الديمقراطية كانت في 2012 حتى صيف 2014 فقط، وفق قوله.

أضاف في حوار مع قناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أن الشارع يقول بعد عشر سنوات إن بعض الأحزاب قفزت إلى السلطة وتأسيس الدولة لم يأت، و الأحزاب إما أن تكون في السلطة أو تلعب دور المعارضة وهذا هو الوضع الطبيعي.

وتابع قائلاً: “لا نقول إن الأحزاب شيء محبوب في ليبيا وهناك ثقاقة مترسخة في عقول الليبيين، وهناك هيمنة ومشروع عسكري وكراهية لمشروع الأحزاب منذ صيف 2014، والقبيلة في ليبيا تحولت في العقود الأخيرة إلى مؤسسة سياسية وزاد هذا الاتجاه في العشر سنوات الأخيرة فيما يعرف بالمحاصصة، ولعبت دورا أساسيا في انتخابات برلمان 2014م، وهناك قبائل جلست في 2014 واتفقت على أسماء معينة للدخول في البرلمان ووجهت كل أبناء القبيلة أن تدلي بأسمائها إلى هذه الأشخاص”.

وواصل القماطي: “هناك مدن في المنطقة الغربية يغلب عليها الطابع الحضري وليس القبلي ولكن هناك مناطق فيها القبيلة هي المسيطرة، والظروف الأمنية والصراع وحالة الاستقطاب وضعف التمويل هي التي جعلت الأحزاب تغيب عن الشارع من 2014، وهناك 3 مشاريع في ليبيا وهي مشروع العسكرة بتأسيس دولة تحكمها المؤسسة العسكرية ومعروف من يقودها الآن وهي استنساخ لدول أخرى قريبة” وفق قوله.

وأردف القماطي قائلاً: “المشروع الثاني هو الغنيمة لأننا بلد ريعية والمال هو من يوصلك إلى السلطة في ليبيا، والمشروع الثالث هو الأضعف وهو بناء دولة مؤسسات وقانون وأطراف المشروعين الآخرين لا يريدون هذا المشروع، والأحزاب مرتبكة بين استكمال بنائها وانطلاق مشروع بناء الدولة”.

وتابع: “مستقبل ليبيا وتحقيق حلم الليبيين لابد أن يكون من خلال نظام ديمقراطي يكون ركائزه الأحزاب السياسية، والأحزاب السياسية في غالبها تمارس المغالبة الديمقراطية في داخلها لأنها تريد إنشاء مؤسسات ديمقراطية، واختبار الأحزاب يأتي من خلال انتخابات نزيهة وشفافة وهدف وجودها هو الوصول إلى السلطة بطريقة ديمقراطية مشروعة، وقد تجاوزنا الأسوأ والمشروع العسكري يكاد فشل الآن ونحتاج إلى عملية تطوير ثقافية اجتماعية” على حد تعبيره.